Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 132 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 132 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte einmal Gelb ein (36.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Mika Scholz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

53. Minute: VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 Vorsprung

Nur kurz darauf gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Husung, Weick, Scholz, Hildebrandt, Schulz (76. Bühling), Schäffner, Sonnenberg, Schneider (86. Bärwolf), Kern

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (74. Hamidovic), Röhl, Priese, Zander, Laabs (65. Klajdi), Wasylyk (76. Instenberg), Duda, Jespersen, Lohse, Magnus (65. Koch)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132