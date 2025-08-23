Eine herbe Schlappe erlitt der SV Einheit Bernburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. FSV Nienburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 135 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Bernburg/MTU. Vor 135 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:2) gegen Nienburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Denis Neumeister traf für den 1.FSV Nienburg in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philipp Finze den Ball ins Netz (21.).

SV Einheit Bernburg liegt 0:2 zurück – Minute 21

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Nienburger brach nicht ab. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Knop den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (79.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Nienburger aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Bernburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – Haiduk, Homri (66. Salehzada), Walter (86. Y. J. Krug), Fischer, Walcer (46. Kupka), M. Krug, Ehrich (77. Zavatta), Lorenz (55. Kohl), Krüger, Schaaf

1. FSV Nienburg: Held – Baer (67. Kober), Lehmann, Günther, Neumeister, Finze (75. Totzke), Hensel (90. Brauer), Knop, Schmidt (75. Reichel), Lietz (57. Dobrin), Zenker

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135