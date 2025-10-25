Fußball-Landesklasse 3: An diesem Samstag hat der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SV Eintracht Osterwieck unterlag das Team von Jörg Treziak mit 0:5 (0:3).

Ilsenburg/MTU. Vor 127 Zuschauern hat sich das Team von Jörg Treziak mit 0:5 (0:3) gegen Osterwieck eine Niederlage eingestehen müssen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Ilsenburger Gastgeber bereit: Nur zwei Minuten nach Spielbeginn lenkte Nick Urban den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Osterwieckern unerwartet die Führung (2.). Die Osterwiecker legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Robin Diefert der Torschütze (10.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hinkt 0:2 hinterher – 10. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Osterwieck kassierte einmal Gelb. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Hildach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (70.).

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Abel, Hotopp, Urban, Reuss (86. Sielaff), Klaus, Berndt, Donner, Hinze (56. Waldmann), Kuthe (74. Kiefer Morobel), Hanns

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Dzial, Klein, Diefert (65. Badstübner), Hildach, Meyer, Steinke, Kessler (65. Bormann), Badstübner (65. Schmidt), Krumpach, Gens

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127