Für den 1. FSV Nienburg endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die Germania Wernigerode mit 1:2 (0:2).

Mischa Hahne traf für den Germania Wernigerode in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Anton Mittag den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

1. FSV Nienburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 32

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Drei Minuten nach Anpfiff gelang es Andreas Knop, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu bescheren (48.). Die Nienburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Knop, Lietz (88. Reichel), Lehmann, Günther, Brauer (46. Kümmel), Hensel, Neumeister, Zenker, Finze (75. Schmilorz), Baer (46. Dobrin)

Germania Wernigerode: Gasch – Seil, Mock, Krokowski, Hahne (64. Wagner), Blume, Müller, Hahne (60. Stechhahn), Seil, Thiel, Mittag (60. Koch)

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35