Ergebnis 2. Spieltag Quedlinburger SV siegt daheim mit 2:0 gegen SV Darlingerode/Drübeck
Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der Quedlinburger SV vor 65 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Darlingerode/Drübeck freuen.
Quedlinburg/MTU. Die 65 Besucher des GutsMuths-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer besiegten das Team aus Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) souverän.
In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.
Johannes Bode (Quedlinburger SV) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Quedlinburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 2
Quedlinburger SV führt mit 2:0 – Minute 86
Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Henning Hamann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (86.). Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz vier.
Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck
Quedlinburger SV: Bachor – Spannaus (36. Beti), Pflug, Filippov, Lindow (59. Hahn), Brunner, Bode, Deiters, Rieneckert (38. Apel), Struckmeyer (39. Arbeiter), Hamann
SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Stretzel (61. Wachsmuth), Keil, Braitmaier, Niehoff, Lüderitz (76. Weidner), Trute (86. Boje), Rogacki, Keck (85. Bressel), Kühne, Festerling
Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65