Quedlinburg/MTU. Die 65 Besucher des GutsMuths-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer besiegten das Team aus Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Johannes Bode (Quedlinburger SV) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Quedlinburger SV führt mit 2:0 – Minute 86

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Henning Hamann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (86.). Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Spannaus (36. Beti), Pflug, Filippov, Lindow (59. Hahn), Brunner, Bode, Deiters, Rieneckert (38. Apel), Struckmeyer (39. Arbeiter), Hamann

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Stretzel (61. Wachsmuth), Keil, Braitmaier, Niehoff, Lüderitz (76. Weidner), Trute (86. Boje), Rogacki, Keck (85. Bressel), Kühne, Festerling

Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65