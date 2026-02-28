Fußball-Landesklasse 3: Am vergangenen Samstag war der Quedlinburger SV gegenüber der Germania Wernigerode machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Quedlinburg/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Steffen Morcinek mit 0:2 (0:0) gegen Wernigerode eine Niederlage eingestehen müssen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Sebastian Seil für Wernigerode traf und sechs Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Minute 66: Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Justin Sölle den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (66.). Damit war der Sieg der Wernigeroder gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – Hamann, D. Arbeiter, Pflug, Pathak, Steller, Rosplesch (62. Bode), Möller (75. Spannaus), Deiters (62. Rink), R. S. Arbeiter, Stertz (79. Beti)

Germania Wernigerode: Kubanek – Seil, Wypior (86. Kugenbuch), Hahne, Müller (84. Stechhahn), Hahne, Thiel (46. Sölle), Seil, Mock, Deunert, Seil

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55