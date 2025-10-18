Für den Quedlinburger SV endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).

Quedlinburger SV verliert knapp gegen FC Einheit Wernigerode II mit 0:1

Quedlinburg/MTU. Auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben 50 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Quedlinburger SV und dem FC Einheit Wernigerode II verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Nach 14 Minuten brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Der Quedlinburger SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Köhne – Brunner, Spannaus (68. Lindow), Meves (46. Apel), Stertz (59. Arbeiter), Struckmeyer, Hamann, Hahn, Pflug, Beti (59. Bode), Möller

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Böhme, Blecker, Niehoff (46. Schmidt), Kläfker, Clemens (46. Beddigs), Vollmer, Peszt, Reitmann (81. Leventyüz), Foltis, Kodatis

Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50