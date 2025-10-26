Fußball-Landesklasse 3: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SV Langenstein vor 64 Zuschauern gegen den Quedlinburger SV mit einem überlegenen 6:0 (1:0) durch.

Langenstein/MTU. 6:0 (1:0) in Langenstein: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Matthias Pokorny, der SV Langenstein, am Sonntag im Tor der Gäste aus Quedlinburger untergebracht.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Janne Andreas Neutzner für Langenstein traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Langenstein noch einen drauf: In Minute 52 wurde das zweite Tor durch Daniel Holtzheuer erzielt.

SV Langenstein führt in Minute 52 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Götting, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu festigen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Holtzheuer (62. Götting), Hanke (75. Liebing), Pinta (80. Schulmeyer), Krumnow, Neutzner, Priese, Schulze, Ferdenus, Bellan (46. Gifhorn), Rappe (62. Hoeft)

Quedlinburger SV: Demchenko – Beti, Hamann (79. Rink), Apel, Stertz (75. Bode), Filippov, Brunner (90. Meves), Deiters, Pflug (67. Möller), Lindow (32. Gabriel), Spannaus

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64