Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem VfB Merseburg ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 78 Besuchern auf dem Sportplatz Ulmenweg geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Oliver Hillemann (VfB Merseburg) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Merseburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg liegt in Minute 5 2:0 vorn

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Maximilian Roß kam rein für Maso Erovic und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite sprangen Pepe Streithoff für Til Heitzmann und Dustin Strobach für Felix Hilmer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

19 Minuten nach der Pause konnte Dustin Strobach (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Die Merseburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Knerler (90. Kothe), Erovic (61. Roß), Hillemann, Berndt (81. Arndt), Frühauf (63. Voigt), Nicodemus (75. Dähne), D. Wagner, J. L. Wagner, Korngiebel, Bierschenk

SC Bernburg: Friedrich – Raeck, Krüger, Fahland, Becker, Lange, Staat (57. Schmidt), Lange, Hilmer (51. Strobach), Schauer, Heitzmann (7. Streithoff)

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78