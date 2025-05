13:0 (5:0) in Berßel: Ganze dreizehn Bälle hat das Team von Chris Heimlich, der TSV Berßel, am Sonntag im Tor der Gäste aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun untergebracht.

Luran-Zarin Engelhardt traf für den TSV Berßel in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun steckte einmal Gelb ein (15.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Maximilian Krumnow (22.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für TSV Berßel – Minute 22

Der Siegeszug der Berßeler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Chris Heimlich im gegnerischen Tor. Ayumu Masaka traf gleich mehrmals – in Minute 24 und 38, Justin Habel zweimal in Minute 42 und 50, Moritz Lehmann in Minute 58, Habel in Minute 68, Daniil Shmelov in Minute 71 und Jacobi Alexander Garrett in Minute 83. Spielstand 12:0 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Berßel

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 28

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Julian Dahlhaus den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 13:0 festigte (87.). Damit war der Sieg der Berßeler entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Berßel – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

TSV Berßel: Grimmecke – Dannhauer (82. Watanabe), Engelhardt (61. Dahlhaus), Garrett, Lieberam, Masaka (61. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Shmelov, Lehmann, Krumnow, Habel (70. Gerlach), Gaspar Da Nobrega (61. Kolobov)

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Michael – Meißner, Hassi, Anhalt, Minkus, Michael, Beck (53. Köhler), Schmidt, Röder, Frost, Hartmann

Tore: 1:0 Luran-Zarin Engelhardt (12.), 2:0 Maximilian Krumnow (22.), 3:0 Ayumu Masaka (24.), 4:0 Ayumu Masaka (38.), 5:0 Justin Habel (42.), 6:0 Justin Habel (50.), 7:0 Moritz Lehmann (58.), 8:0 Justin Habel (68.), 9:0 Daniil Shmelov (71.), 10:0 Maximilian Krumnow (76.), 11:0 Daniil Shmelov (78.), 12:0 Jacobi Alexander Garrett (83.), 13:0 Julian Dahlhaus (87.); Schiedsrichter: Ben-Luca Mann (Magdeburg); Assistenten: Thomas Neumann, Valentin Ochel; Zuschauer: 108