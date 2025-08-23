Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte der VfB Germania Halberstadt II ein 2:1 (2:0)-Triumph über den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 54 Besuchern des Friedensstadions Pl.4 geboten. Die Halberstädter setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Ilsenburg durch.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Jano Conrad (36.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

VfB Germania Halberstadt II mit 2:0 vorne – Minute 36

30 Minuten nach der Pause konnte Marcel Reuss (Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Ilsenburg erzielen (75.). Die VfB Germania Halberstadt II rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Theile (56. Bergmann), Dannhauer, Platz, Eckert, Conrad, Lippoldt (33. Zahn), Genschmar, Al-Ali (90. Edler), Wiedenbein, Tunsch

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hanns, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Hinze, Donner, Himburg (87. Kurtz), Gödeke, Sielaff, Reuss, Kunzel, Jungermann (76. Kolbe)

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54