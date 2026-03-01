Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Heimverein TuS Kochstedt gegen die SV Germania 08 Roßlau ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag endete das Match zwischen dem TuS Kochstedt und der SV Germania 08 Roßlau mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Davey-Jerome Richter (TuS Kochstedt) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

64. Minute TuS Kochstedt gleichauf mit SV Germania 08 Roßlau – 1:1

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Lucas Klausnitzer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (64.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Germania 08 Roßlau

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Böhme (80. Denell), Krüger (89. Rüdiger), Richter, Hensen, Landgraf (59. Ihbe), Buschmann (90. J. Zuchowski), A. Zuchowski, Resetaritz, Strokosch (55. Streuber)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Marzian, Berke (39. Hagendorf), Klausnitzer, Seiffert (83. Krug), Franzel, Hanke (90. Michaelis), Richter (46. Möbius), Fleischer, Ruge (63. Kroker), Müller

Tore: 1:0 Davey-Jerome Richter (42.), 1:1 Lucas Klausnitzer (64.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 137