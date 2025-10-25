Fußball-Landesklasse 4: An diesem Samstag hat der SV GOLPA auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Eintracht Elster unterlag das Team von Rene Brückner mit 1:6 (0:3).

Möhlau/MTU. Die 61 Zuschauer im Stadion Glück Auf haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV GOLPA ein ernüchterndes 1:6 (0:3) einstecken musste.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Philipp Schneider für Elster traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zahna-Elsteraner legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Schneider der Torschütze (7.).

7. Minute: SV GOLPA mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Niclas Hennig. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es lief nicht gut für den SV GOLPA. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Schneider den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 erweiterte (85.). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – Micklisch, Götz (70. Werner), Burmeister (77. Neuwirth), Schönerstedt (61. Rieschick), Reichmann, Krause, Vetter (61. Reiche), L. F. Schmidt, Schröter, J. Schmidt

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schüler (56. Donath), Schüler, Engelhardt (72. Schuschke), Schneider, Dietze, Lavrov (51. Zoberbier), Göbel, Schutzsch (72. Witzel), Witzel, Kase (72. Jahn)

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61