Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 37 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überragenden 7:0 (5:0) durch.

Schkopau/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Döllnitz am Sonntag gegen die Gäste aus Lützen eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Schkopauer.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (14.).

SG Döllnitz liegt in Minute 14 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Voigt traf in Minute 24, Trisch zweimal in Minute 31 und 45 und Mauder in Minute 77. Spielstand 6:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mauder (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – TSV Eintracht Lützen

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Seifert, Voigt, Harmatha (46. Mehlhose), Querfeld, Schumacher (46. Mauder), Eckert, Bültermann

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Nadolny (66. Laufer), Putzer (66. Pretzsch), Nadolny, Hristov (78. Burau), Meyer (24. Neidhold), Staude, Lehmann

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (4.), 2:0 Oskar Voigt (14.), 3:0 Oskar Voigt (24.), 4:0 Karl Niclas Trisch (31.), 5:0 Karl Niclas Trisch (45.), 6:0 Anton Mauder (77.), 7:0 Anton Mauder (88.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Zuschauer: 37