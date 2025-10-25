Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der Kreveser SV von Coach Robert Engelfried aus dem Spiel mit dem SSV 80 Gardelegen II vom Platz.

Krevese/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Kreveser waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Christian Rosenkranz für Krevese traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kreveser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Robert Engelfried erzielt.

28. Minute: Kreveser SV liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte dreimal Gelb ein. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Rosenkranz den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (87.). Damit war der Sieg der Kreveser gesichert. Die Kreveser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – Pieper, Nitzsche (66. Präbke), Thomsen, Kiebach, C. Rosenkranz, Zimmermann, R. P. Rosenkranz, Rathke (76. Thiede), Engelfried (66. Riemann), Döring

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Liebelt (67. Reiner), Berezovskyi, Osmers (46. Lübke), Peters, Lenz (84. Majewski), Giesecke, Wulfänger, Goudou, Kurpiers, Werner (90. Roitsch)

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61