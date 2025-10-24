Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 99 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Stahl Aken freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 99 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän.

Arved Nelles (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II steckte einmal Gelb ein (26.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Bitterfeld-Wolfen noch einen drauf setzen: In der zweiten Minute wurde ein weiteres Tor durch Jonah Mißner erzielt.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II führt nach 45+2 Minuten 2:0

In der 64. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Stahl Aken steckte jetzt zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Fynn Teichmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Akenern noch ein Tor zu bescheren (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Kirchhoff, Nelles, L. Csehil, Mißner (63. Strobel), Zagiev (74. Cil), Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Erler, Pabstmann, Chebbah (89. Mewes), Schneidewind

FC Stahl Aken: Krenzler – Knauth, Zakhel, Saalmann, Abdul Awali (87. Schulz), Teichmann, Dreßler, Mrachacz, Hellmer, Kutscher, Mazurkevych

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99