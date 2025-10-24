Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 99 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Stahl Aken freuen.

Arved Nelles (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb (26.). Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Jonah Mißner den Ball ins Netz.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II führt in Minute 45+2 mit 2:0

In der 64. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur zwei Spielminuten später konnte Fynn Teichmann (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Aken erzielen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Erler, Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Kirchhoff, L. Csehil, Chebbah (89. Mewes), Zagiev (74. Cil), Pabstmann, Mißner (63. Strobel), Schneidewind, Nelles

FC Stahl Aken: Krenzler – Teichmann, Mrachacz, Kutscher, Knauth, Dreßler, Hellmer, Mazurkevych, Abdul Awali (87. Schulz), Saalmann, Zakhel

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99