Der Kreveser SV unter Leitung von Trainer Robert Engelfried feierte einen deutlichen Erfolg über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Krevese/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Kreveser waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Christian Rosenkranz (Kreveser SV) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Kreveser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Robert Engelfried erzielt.

Minute 28: Kreveser SV führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 80 Gardelegen II steckte dreimal Gelb ein. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Rosenkranz den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (87.). Damit war der Erfolg der Kreveser gesichert. Der Kreveser SV sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – Kiebach, Engelfried (66. Riemann), Pieper, Döring, Rathke (76. Thiede), Nitzsche (66. Präbke), R. P. Rosenkranz, Zimmermann, C. Rosenkranz, Thomsen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Wulfänger, Berezovskyi, Osmers (46. Lübke), Goudou, Peters, Lenz (84. Majewski), Werner (90. Roitsch), Giesecke, Liebelt (67. Reiner), Kurpiers

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61