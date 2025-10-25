Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen feiern. Vor 37 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Schkopau/MTU. Die Schkopauer haben am Sonntag dem Rivalen aus Lützen souveräne sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (14.).

Minute 14: SG Döllnitz führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Schkopauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robert Fiedler im gegnerischen Tor. Voigt traf in Minute 24, Trisch zweimal in Minute 31 und 45 und Mauder in Minute 77. Spielstand 6:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Mauder den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Schkopauer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – TSV Eintracht Lützen

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Seifert, Bültermann, Querfeld, Eckert, Voigt, Schumacher (46. Mauder), Harmatha (46. Mehlhose)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov (78. Burau), Nadolny, Meyer (24. Neidhold), Putzer (66. Pretzsch), Nadolny (66. Laufer), Staude, Weiß, Lehmann

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (4.), 2:0 Oskar Voigt (14.), 3:0 Oskar Voigt (24.), 4:0 Karl Niclas Trisch (31.), 5:0 Karl Niclas Trisch (45.), 6:0 Anton Mauder (77.), 7:0 Anton Mauder (88.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Zuschauer: 37