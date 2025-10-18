Dem SV Eintracht Elster glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, die SV Germania 08 Roßlau mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 63 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es düster aus. Doch dann schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (66.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – 97. Minute

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Eintracht Elster kassierte einmal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Maurice Witzel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+7). Die Zahna-Elsteraner haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Kase, Schüler (85. Remme), Kupplich (90. Jahn), Engelhardt, Lavrov, M. Witzel, Dietze, Schneider (89. Donath), T. Richter, L. Witzel (75. Schuschke)

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Ruge (75. Lorenz), Berke, Hanke (45. Krug), Seiffert (62. Fleischer), Müller, Hagendorf (83. Michaelis), Marzian, Richter, Mieth, Klausnitzer

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63