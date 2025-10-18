Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SSC Weißenfels ein 1:0 (0:0)-Triumph über den SV Dessau 05.

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SSC Weißenfels und SV Dessau 05 mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 86 Zuschauer waren im Stadtstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Petri (Irxleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (30., 36., 83.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Timm Koch den Gastgeber in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Der SSC Weißenfels hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05

SSC Weißenfels: Lohmann – Hafkesbrink (56. Zerbe), P. Koch, Zozulia (90. Kopp), Puphal, Raßmann (65. Schneider), Schumann, T. Koch, Luib, Purrucker (90. Olajide), Necke (65. Dierichen)

SV Dessau 05: Becker – Biriuk (90. Savrii), Barabasch, Schultz (58. Von Zansen), Friebe, Sparfeld, Mieth, Girke (46. Baumgart), Pratsch, Zoblofsky, Pälchen (90. Erdmann)

Tore: 1:0 Timm Koch (89.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Jannis Körner, Marcel Meier; Zuschauer: 86