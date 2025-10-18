Eine Niederlage für den FC Victoria Wittenberg besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Dessauer SV 97 I mit 2:3 (1:0).

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der FC Victoria Wittenberg und der Dessauer SV 97 I geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:0). Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Wittenberg eine Niederlage gegen den Dessauer SV 97 I hinnehmen. 2:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Andreas Thöner (FC Victoria Wittenberg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tim Körnig den Ball ins Netz.

FC Victoria Wittenberg mit 2:0 vorne – 61. Minute

Dessau war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 5 schoss und traf (73.). Der Beginn eines Comebacks. drei Minuten später legte das Team von Konstantin Risse nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Bittner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Dessau sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 87 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Dessauer SV 97 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Victoria Wittenberg rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – Dessauer SV 97 I

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Körnig, Arlt, Tann, Thöner, Kießling, M. Müller (65. J. Müller), Wakrim, Mucke, M. Müller (75. Vurmo), M. Müller (62. C. Müller)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Dieckow, Malende, Kieseler, Von Klöden, Schlichting (65. Yousef), Markert (65. Rupprecht), Jornitz, Apel, Merkel, Bittner (90. Kamschütz)

Tore: 1:0 Andreas Thöner (45.), 2:0 Tim Körnig (61.), 2:1 Florian Rupprecht (73.), 2:2 Julian Bittner (76.), 2:3 Julian Bittner (85.); Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 103