Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein FC Stahl Aken gegen den SV Seegrehna ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Aken/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der FC Stahl Aken und der SV Seegrehna am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Max Johannes Hellmer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Akener legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Christian Lippert der Torschütze (40.).

FC Stahl Aken in Minute 40 2:0 in Führung

Zweite Halbzeit: Seegrehna lag 2:0 zurück. In Minute 65 jedoch wendete sich das Blatt: Til Schenke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Wittenberger zu erlangen (90.+5). In Spielminute 98 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Akener sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Seegrehna

FC Stahl Aken: Krenzler – Rzeznitzeck, Belger, Hellmer, Müller, Mrachacz (18. Abdul Awali), Boeck, Lippert (85. Saalmann), Rehsack (67. Zhelezniak), Knauth, Ufer

SV Seegrehna: Furchner – Jäckel, Schenke, Ruprecht (80. Weise), Trenkel, Schenke, Kruse, Schüler, Griedel, Geißler, Gäbelt

Tore: 1:0 Max Johannes Hellmer (25.), 2:0 Christian Lippert (40.), 2:1 Til Schenke (65.), 2:2 Kevin Schüler (90.+5); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Marcel Wolf, Diana Block; Zuschauer: 37