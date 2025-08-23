Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Stahl Aken und SV Seegrehna am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der SV Seegrehna haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Max Johannes Hellmer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Christian Lippert den Ball ins Netz (40.).

FC Stahl Aken führt nach 40 Minuten 2:0

Zweite Halbzeit: Seegrehna lag 2:0 zurück. In Minute 65 jedoch wendete sich das Blatt: Til Schenke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem SV Seegrehna noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Schüler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Wittenberger Team erzielte (90.+5). In Spielminute 98 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Akener sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Seegrehna

FC Stahl Aken: Krenzler – Lippert (85. Saalmann), Rzeznitzeck, Rehsack (67. Zhelezniak), Belger, Müller, Boeck, Knauth, Hellmer, Mrachacz (18. Abdul Awali), Ufer

SV Seegrehna: Furchner – Jäckel, Schenke, Griedel, Gäbelt, Schenke, Geißler, Trenkel, Kruse, Ruprecht (80. Weise), Schüler

Tore: 1:0 Max Johannes Hellmer (25.), 2:0 Christian Lippert (40.), 2:1 Til Schenke (65.), 2:2 Kevin Schüler (90.+5); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Marcel Wolf, Diana Block; Zuschauer: 37