Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Trainer Julius Sahr feierte einen deutlichen Erfolg über die SG 1919 Trebitz mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 81 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Trebitz durch.

Kevin Heinze (SV Allemannia 08 Jessen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Jessener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Michel Nick Wedmann den Ball ins Netz.

SV Allemannia 08 Jessen in Minute 64 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wedmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Mustafa Alalawi den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (78.). Damit war der Triumph der Jessener entschieden. Der SV Allemannia 08 Jessen rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Heinrich, J. Michlick, Alalawi, Olexy (80. Michalke), Böhme (61. Krause), Quinque, Wedmann, M. Michlick (80. Sachse), Weidmann, Heinze (80. Schüler)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Bilke, Födisch, Schütz, Preuß, Kühne, Oberländer, Kirschke, Gröber, Poenicke, Krott (73. Howe)

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81