Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Jens Borchers und sein Team SV Germania 08 Roßlau gegen den SV Blau-Rot Coswig – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 196 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen die Gäste aus Coswig mit 5:0 (3:0) deutlich.

Enrico Franzel traf für den SV Germania 08 Roßlau in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Vincent Elias Seiffert den Ball ins Netz (27.).

SV Germania 08 Roßlau führt nach 27 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Reichardt wurde für Enrico Franzel eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Jan-Niklas Seifert für Niklas Schölzel und Brian-Lucas Körnicke für Marcel Müller den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian Reichardt (Roßlau) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 5:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Mieth (82. Richter), Franzel (71. Reichardt), Klausnitzer, Marzian, Hagendorf, Hanke (78. E. S. Lorenz), Müller (84. Michaelis), Seiffert (46. Ruge), Berke, L. Lorenz

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Ziem, Körnicke (74. Müller), Scheller, Bergt, Schaaf, Schölzel, Guroll (46. Körner), Seifert (74. Schölzel), Löwe (82. Saage), Weber (46. Kappel)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196