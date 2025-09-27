Zwei Europameister entscheiden bei Frauen und Männern die letzten Tests vor den Titelkämpfen in Jakarta für sich. Die Nominierung der Teilnehmer erfolgt am Sonntag.

Saarbrücken - Sprung-Europameisterin Karina Schönmaier hat die zweite WM-Qualifikation der deutschen Turnerinnen gewonnen. Die Chemnitzerin setzte sich beim finalen Test in Saarbrücken am Samstag mit 53,150 Punkten vor ihren Vereinskolleginnen Jesenia Schäfer (50,20) und Lea Celine Wartmann (49,70) durch.

Schönmaier kann damit bereits für die Titelkämpfe vom 19. bis 25. Oktober in Jakarta planen. Ob weitere Turnerinnen mit ihr zusammen nach Indonesien fahren, entscheidet am Sonntag der Lenkungsstab des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Silja Stöhr aus Heidenheim, die in Abwesenheit Schönmaiers beim ersten Wettkampf vor zwei Wochen in Frankfurt gesiegt hatte, landete nach mehreren Stürzen mit 48,50 Punkten diesmal nur auf dem fünften Platz.

Eder siegt auch in Saarbrücken

Vor den Frauen hatten schon die Männer ihre zweite WM-Qualifikation in der Joachim-Deckarm-Halle absolviert. Dabei wiederholte Mixed-Europameister Timo Eder seinen Triumph vom ersten Wettkampf in Kienbaum. Der Ludwigsburger kam bei seinem Mehrkampf auf 80,664 Punkte und verwies damit den Hallenser Nils Dunkel (80,364) erneut auf den zweiten Platz. Beide Athleten gelten mit ihren Resultaten über der 80-Punkte-Marke als sichere Kandidaten für das WM-Ticket nach Asien.

Lediglich sechs Turner hatten sich dem letzten und entscheidenden Wettkampf vor der Nominierung gestellt. Bundestrainer Jens Milbradt geht davon aus, dass maximal vier Athleten mit nach Jakarta kommen werden. Bei der Einzel-WM werden nur Medaillen im Mehrkampf und an den einzelnen Geräten vergeben; einen Teamwettbewerb gibt es im Jahr nach den Olympischen Spielen nicht.