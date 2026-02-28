Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Enrico Heede und sein Team SG 1919 Trebitz gegen den FC Victoria Wittenberg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (3:1) wider.

Bad Schmiedeberg/MTU. Die Schmiedeberger haben am Samstag dem Gegner aus Wittenberg überlegene sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Erneut setzte Meene den Ball ins Netz (28.).

Dann waren die zurückliegenden Wittenberger dran: Christian Müller traf in der 35. Spielminute. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Schmiedeberger bauten ihren Vorsprung erneut aus. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der FC Victoria Wittenberg musste einmal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Meene (Trebitz) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 6:1 verließen die Schmiedeberger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Schmiedeberger haben sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Oberländer, Kühne, Meene, Höppner, Neumann, Grobmann (67. Schütz), Födisch, Krott, Preuß, Gröber

FC Victoria Wittenberg: Müller – Müller, Arlt, Müller (60. Smith-Heston), Körnig, Müller, Thöner, Vurmo (46. Kießling), Wakrim, Dorn, Hüller (46. Wightman)

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38