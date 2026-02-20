Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unglaublichen 7:0 (1:0) fegte das Team des SV Eintracht Elster die SG 1919 Trebitz am Freitag vom Spielfeld.

Zahna-Elster/MTU. Die Zahna-Elsteraner haben am Freitag dem Kontrahenten aus Trebitz ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Damon Schüler (SV Eintracht Elster) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male zur Tat schreiten. Die SG 1919 Trebitz musste jetzt einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (48.). Das zweite Tor konnten die Zahna-Elsteraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Moritz Walter Donath den Ball ins Netz.

SV Eintracht Elster mit 2:0 vorne – 65. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf in Minute 70, Eric Schutzsch in Minute 72, Schüler in Minute 74 und Philipp Schneider in Minute 86. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Elster noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Karl Ferigo (Elster) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 7:0 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG 1919 Trebitz

SV Eintracht Elster: A. Richter (46. Walter) – Schneider, Witzel (62. Donath), Dietze, Schutzsch, T. Richter, Lavrov, Schuschke, Kase (65. Ferigo), Schüler (79. Jahn), Engelhardt

SG 1919 Trebitz: Langer – Oberländer, Meene, Kirschke, Gröber, Poenicke, Kühne, Höppner (46. Grobmann), Preuß, Födisch (81. Wilhelm), Schneider (75. Tawfik Kinani)

Tore: 1:0 Damon Schüler (44.), 2:0 Moritz Walter Donath (65.), 3:0 Damon Schüler (70.), 4:0 Eric Schutzsch (72.), 5:0 Damon Schüler (74.), 6:0 Philipp Schneider (86.), 7:0 Karl Ferigo (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 85