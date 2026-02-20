Die USA siegen im Olympia-Halbfinale deutlich souveräner als Kanada ohne den verletzten Superstar Sidney Crosby. Gegen Finnland sorgt der Siegtreffer Kanadas für Diskussionen.

Mailand - Kanada gegen USA - das Eishockey-Traumfinale bei den Olympischen Winterspielen ist perfekt. Beide NHL-Superstar-Teams gewannen in Mailand ihre Halbfinalspiele. Dramatisch war vor allem 3:2-Sieg (0:1, 1:1, 2:0) Kanadas gegen den 2022-Olympiasieger Finnland. 35 Sekunden vor dem Spielende traf Top-Stürmer Nathan MacKinnon von Colorado Avalanche zum Sieg für den Topfavoriten.

Ein Protest der Finnen wegen vermeintlichem Abseits vor dem Siegtreffer wurde von den kurioserweise aus Kanada angesetzten Schiedsrichtern abgewiesen - allerdings wohl zurecht. „Ehrlicherweise habe ich das nicht gesehen“, sagte Kanada Superstar Connor McDavid, der sein Team diesmal in Abwesenheit der verletzten Ikone Sidney Crosby als Kapitän anführte. „Ich hoffe, wir werden ihn am Samstag wieder sehen“, sagte McDavid zur Verletzung von Crosby aus dem Viertelfinale gegen Tschechien (4:3) nach Verlängerung.

USA ohne Mühe gegen Deutschland-Bezwinger

Für McDavid kommt am Sonntag (14.10 Uhr) nun die Chance, endlich einen bedeutenden Team-Wettbewerb zu gewinnen. Der 29 Jahre alte Teamkollege von Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers gilt als bester Spieler der Welt, gewann wie der deutsche Olympia-Kapitän Draisaitl mit einer Mannschaft aber noch nie eine wichtige Trophäe. Im vergangenen Sommer hatten die Oilers das Stanley-Cup-Finale gegen Florida verloren.

Die USA hatten beim 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) gegen Deutschland-Bezwinger Slowakei deutlich weniger Mühe. Am Sonntag kommt es nun zur selben Finalpaarung wie bei den Frauen am Donnerstag. Da hatten die USA 2:1 nach Verlängerung gewonnen. „Das wird ein Finale für die großen Jungs“, sagte Kanadas Stürmer Tom Wilson von den Washington Capitals. „Wir versuchen, unser Land stolz zu machen.“

Zum ersten Mal seit 2014 sind bei Olympia wieder die besten Spieler der Welt aus der nordamerikanischen Profiliga NHL dabei. „Das Niveau ist atemberaubend. Das haben wir doch vermisst“, sagte McDavid.