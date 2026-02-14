Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 43 Fußballfans über einen soliden 5:3 (1:1)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

In Minute 23 schoss Jan-Niklas Seifert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. 21 Minuten verstrichen, bis die Coswiger ihre Führung wieder abgeben mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tarek Löwe den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

1:1. Der SV Blau-Rot Coswig konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jan-Erik Bergt versenkte den Ball in der 57. Minute. Es wollte den Coswigern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Julian Bittner versenkte den Ball in der 60. Minute, gefolgt von Philipp Markert (67.). Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Bergt versenkte den Ball in der 83. Minute ein weiteres Mal. 3:3. Die Dessauer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Luca Maximilian Dieckow versenkte den Ball in der 86. Minute. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In den letzten Minuten versuchten die Dessauer durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Matin Yousef ersetzte Julian Bittner. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem Dessauer SV 97 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Matin Yousef den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.+2). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. Die Dessauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Dieckow, Kieseler, Markert (71. Bayard), Walzer, Bittner (89. Yousef), Merkel, Von Klöden, Malende, T. Berger, Eckersberg

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Hoffmann, Schmidt, Schölzel (30. Schaaf), Bergt, Löwe (84. Weber), Plotz, Scheller, Warnecke, Seifert (62. Ziem), Guroll (70. Körner)

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43