Sobald Teams merken, dass die Playoffs außer Reichweite sind, verschieben sich die Prioritäten drastisch: Verlieren lohnt sich dann, so gibt es günstig die besten Spieler. Der NBA gefällt das nicht.

Inglewood - Um absichtliches Verlieren zu verhindern, will die NBA ihr Regelwerk anpassen. „Sehen wir ein Verhalten, dass schlimmer ist in diesem Jahr, als wir es zuletzt gesehen haben? Ja, aus meiner Sicht schon“, sagte NBA-Boss Adam Silver bei einer Pressekonferenz am Rande des All-Star-Wochenendes im Großraum Los Angeles. Die beste Basketball-Liga der Welt hatte zuletzt schon eine halbe Million US-Dollar Strafe an die Utah Jazz und 100 000 US-Dollar an die Indiana Pacers verteilt, weil die Teams gesunde Spieler nicht eingesetzt hatten. Zur Debatte stehe, dass Mannschaften zukünftig auch ihr Rechte auf der Talentbörse verlieren, sagte Silver.

In der NBA dürfen - wie im US-Sport üblich - die schlechtesten Teams einer Saison beim sogenannten Draft früher aus dem Pool an Nachwuchskräften auswählen, als die besseren Mannschaften. So will die Liga Chancengleichheit erhalten und verhindern, dass einzelne Teams auf Dauer keine Chance haben, vorne mitzuspielen - und umgekehrt, Seriensieger die Ausnahme bleiben. Das führt dazu, dass Mannschaften früher oder später in einer Saison lieber verlieren, um in der Tabelle nach unten zu rutschen, als auf einem Platz im Mittelfeld zu landen.

Silver: „Was wir derzeit machen, funktioniert nicht“

„Die Liga ist 80 Jahre alt und es ist an der Zeit mit einem frischen Blick zu schauen, ob das, was wir tun, antiquiert ist“, sagte Silver mit Blick auf den derzeitigen Ablauf des Drafts. „Am Ende wollen wir einen fairen Prozess, um Spieler auf die Teams zu verteilen“, sagte er. Es sei im Interesse der Spieler und der Teams, dass die Liga ausgeglichen sei. „Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Jobs und Städten, aber wir müssen das mit frischen Gedanken angehen. Ich meine, das, was wir derzeit machen, was wir derzeit sehen, funktioniert nicht.“