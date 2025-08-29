Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Germania 08 Roßlau und TuS Kochstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen der SV Germania 08 Roßlau und dem TuS Kochstedt mit einem Remis.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Enrico Franzel für Roßlau traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Minute 71 SV Germania 08 Roßlau gleichauf mit TuS Kochstedt – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Vincent Elias Seiffert wurde für Elia Sven Lorenz eingesetzt und Felix Möbius für Paul Ulrich Hanke. Auf der Gastseite verließen Jan Zuchowski für Willi Veith Böhme und Philip Streuber für Robert Mathias Krieg den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Willi Veith Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – TuS Kochstedt

SV Germania 08 Roßlau: Kagelmacher – Hagendorf, Berke, L. Lorenz, Fleischer (70. Reichardt), Hanke (46. Möbius), Klausnitzer, Ruge (85. Krug), E. S. Lorenz (46. Seiffert), Marzian, Franzel

TuS Kochstedt: Jeßwein – Friedrich (90. Ziemba), Strokosch (75. Täubrecht), Hensen, Zuchowski (46. Böhme), Krüger, Karbath, Landgraf, Richter, Streuber (57. Krieg), Hein (75. Denell)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (25.), 1:1 Willi Veith Böhme (71.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Ronny Plenz; Zuschauer: 199