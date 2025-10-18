Für den SV 1922 Pouch-Rösa endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:3 (2:3).

Muldestausee/MTU. Der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:3). Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Pouch-Rösa eine Niederlage gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II schlucken. 2:3 (2:3) gingen die Mannschaften vom Platz.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen bereit: Nach 24 Minuten im Spiel lenkte Kai Strobel den Ball ins eigene Tor und brachte den Muldestauseern unerwartet die Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Ronaldinho Francisco Robalo (27.) erzielt wurde.

SV 1922 Pouch-Rösa liegt in Minute 27 2:0 vorn

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten fünf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Pötzsch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bitterfeld-Wolfener zu entscheiden (40.). Die Muldestauseer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Rocktäschel, Shaba (61. Schubert), Robalo (87. Wittig), Wittek (61. Hänisch), Richter (76. Camara), Hulovych, Ersed, Quilitzsch, Synovyd, Kunyk

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard, Schneidewind, Riediger, Csehil (71. König), Pötzsch, Nelles (81. Cil), Pabstmann (76. Kirchhoff), Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Chebbah (84. Csehil), Strobel

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55