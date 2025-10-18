Zwei Tage nach ihrer Auswechslung in Paris verkündet Real Madrid eine bittere Diagnose bei Merle Frohms. Die 30-Jährige wird lange ausfallen.

Madrid - Die frühere Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und dürfte einen Großteil der verbleibenden Saison verpassen. Die 30-Jährige habe beim 2:1-Sieg in der Champions League bei Paris Saint-Germain einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten, teilte ihr Club Real Madrid mit. Sie werde konservativ behandelt.

Frohms war bei der Partie am Donnerstag unter Tränen ausgewechselt worden. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2024 und 52-malige Nationalspielerin war im Sommer vom VfL Wolfsburg nach Madrid gewechselt.