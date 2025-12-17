Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Seegrehna fuhr der FC Victoria Wittenberg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Wittenberg und Seegrehna am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Hendrik Kruse für Seegrehna traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Andreas Thöner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

FC Victoria Wittenberg Kopf an Kopf mit SV Seegrehna – 1:1 in Minute 70

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Christian Müller den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wittenberg sicherte (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – C. Müller, Dorn, Körnig, M. Müller (90. Filybah), Thöner, Tann, M. Müller, Witt, Hüller (3. Vurmo), Kießling (57. Arlt)

SV Seegrehna: Brandenburg – Schüler, Thauer, Raiskup, Jäckel, Kruse, Geißler, Ruprecht, Stark, Trenkel, Böhme

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27