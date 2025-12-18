Nach den Nations-League-Endspielen ist nun klar: Bundestrainer Christian Wück kann weiter mit Stammkeeperin Ann-Katrin Berger planen. Das nächste große Turnier steht 2027 an.

Frankfurt/Main - Torhüterin Ann-Katrin Berger setzt ihre Karriere im Nationalteam fort. Diese Entscheidung der 35-Jährigen vom US-Club Gotham FC teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Berger habe Bundestrainer Christian Wück und Torwarttrainer Michael Fuchs über den Entschluss informiert. Die nächste WM steigt im Sommer 2027 in Brasilien.

Deutschlands zweimalige Fußballerin des Jahres hatte mit ihren Elfmeter-Heldentaten die deutsche Auswahl 2024 in Frankreich zu Olympia-Bronze geführt. Auch bei der EM im Sommer in der Schweiz glänzte Berger, vor allem beim Elfmeter-Krimi im Viertelfinale gegen Frankreich. Zuletzt stand Berger mit der DFB-Auswahl im Nations-League-Finale gegen Spanien.

Vor Olympia zur Nummer eins befördert

Berger wäre bei der WM in Brasilien fast schon 37. Sie hatte ihre Zukunft im DFB-Team zuletzt offen gelassen. Berger sprach auch von belastenden Reisen aus den USA nach Europa. Bis 2026 steht sie bei Gotham noch unter Vertrag.

Die gebürtige Schwäbin war erst sehr spät Stammkeeperin im Nationalteam geworden: Wück-Vorgänger Horst Hrubesch beförderte Berger vor Olympia zur Nummer 1 und setzte die langjährige Torfrau Merle Frohms auf die Bank. Inzwischen hat Berger 29 Länderspiele bestritten. Sie spielte vor ihrer US-Station auch schon für Turbine Potsdam, Paris Saint-Germain, Birmingham City und den FC Chelsea.