Fußball-Landesklasse 4: An diesem Wochenende hat der FC Stahl Aken auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SV Friedersdorf unterlag das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Andreas Mieth das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Ronny Müller baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

FC Stahl Aken gerät 0:2 ins Hintertreffen – 42. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Seiring den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Muldestauseer entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Abdul Awali (21. Mrachacz), Belger, Saalmann (59. Zakhel), Dreßler, Rehsack (68. Mazurkevych), Knauth, Korge, Ufer, Hellmer (90. Wotschadlo), Müller

SV Friedersdorf: Hahn – Vereshchaka, Rohde (68. Hartmann), Mühlbauer, Kökel (46. Seiring), Jefkay (77. Krasnokutskyi), Mieth, Thiel (77. Fischer), Stolzenhain, Janssen, Walter

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55