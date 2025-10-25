Klar unterlegen zeigte sich der SV GOLPA in der Partie gegen den SV Eintracht Elster vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:3).

Möhlau/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Rene Brückner hat am Samstag vor 61 Zuschauern im Stadion Glück Auf ganze sechs Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:6 (0:3).

Gleich nach Spielstart schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Die Zahna-Elsteraner legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Schneider der Torschütze (7.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niclas Hennig musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es lief nicht gut für den SV GOLPA. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schneider (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 6:1 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – J. Schmidt, Vetter (61. Reiche), Götz (70. Werner), Reichmann, Schönerstedt (61. Rieschick), Micklisch, Schröter, L. F. Schmidt, Krause, Burmeister (77. Neuwirth)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Kase (72. Jahn), Engelhardt (72. Schuschke), Schutzsch (72. Witzel), Göbel, Witzel, Schüler (56. Donath), Lavrov (51. Zoberbier), Dietze, Schüler, Schneider

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61