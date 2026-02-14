Der FC Victoria Wittenberg hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 0:2 (0:1).

Wittenberg/MTU. Vor 14 Zuschauern hat sich das Team von Andreas Wappler mit 0:2 (0:1) gegen Jessen geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (32., 45.). Erik Thomas Heinrich (SV Allemannia 08 Jessen) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

FC Victoria Wittenberg hinkt 0:2 hinterher – Minute 51

Nur vier Spielminuten darauf konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (51.). Mit 2:0 verließen die Jessener den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt (42. Smith-Heston), Körnig, M. Müller, Hüller (71. Steudel), C. Müller, Vurmo, Dorn, M. Müller, Kießling, Thöner

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Olexy, Alalawi (65. Peinl), Quinque, Michlick, Wedmann (81. Michalke), Heinrich (78. Ockler), Kilian (57. Michlick), Böhme (78. Schüler), Heinze, Weidmann

Tore: 0:1 Erik Thomas Heinrich (45.+2), 0:2 Mustafa Alalawi (51.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 14