Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 fuhr der RSV Eintracht 1949 am 17. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kleinmachnow/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfL Halle 96 am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Till Plumpe (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

RSV Eintracht 1949 und VfL Halle 96 – 1:1 in Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Ludwig Bölke/Halle (53.), gefolgt von Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) in Minute 71. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Luca Krüsemann wurde für Till Plumpe eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Arlind Shoshi für Anxhelo Kurti und Maximilian Jagatic für Mathieu Racine den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das Spiel endete bitter für den VfL Halle 96. In Minute 81 lenkte Mathieu Racine den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfL Halle 96

RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Bilbija, Ekalle, Güllmeister, Kruska, Steinborn, Fron, Plumpe (79. Krüsemann), Yatkiner (62. Göth), Mustapha

VfL Halle 96: Stark – Lubsch, Bölke, Shoshi (75. Kurti), Cabral, Frühauf, Jagatic (75. Racine), Jagupov, Hüttig, Marks, Dos Santos

Tore: 1:0 Till Plumpe (45.), 1:1 Jegor Jagupov (47.), 1:2 Ludwig Bölke (53.), 2:2 Matthias Steinborn (71.), 3:2 Mathieu Racine (81.); Schiedsrichter: Cedric de Parade (Leipzig); Assistenten: Romano Wehner, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 71