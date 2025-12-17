Mit einer Niederlage für den SV Blau-Rot Coswig endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Kochstedt mit 2:3 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Brian-Lucas Körnicke für Coswig traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Willi Veith Böhme erzielt.

23. Minute SV Blau-Rot Coswig auf Augenhöhe mit TuS Kochstedt – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Böhme/Kochstedt (53.), gefolgt von Hugo Guroll (SV Blau-Rot Coswig) in Minute 55. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig kassierte zweimal Gelb. Der TuS Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stephan Ebert.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Noah Samuel Hensen den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Kochstedt sicherte (90.). Der SV Blau-Rot Coswig rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – TuS Kochstedt

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Körnicke, Körner, Ristok, Schaaf, Bergt, Scheller, Hoffmann (68. Seifert), Weber (90. Ziem), Guroll

TuS Kochstedt: Rosner – Krüger, Hajowsky (46. Krieg), Landgraf, Zuchowski, Zabel, Hensen, Streuber (70. Denell), Buschmann (90. Ziemba), Richter, Böhme

Tore: 1:0 Brian-Lucas Körnicke (5.), 1:1 Willi Veith Böhme (23.), 1:2 Willi Veith Böhme (53.), 2:2 Hugo Guroll (55.), 2:3 Noah Samuel Hensen (90.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Marcel Sindermann; Zuschauer: 30