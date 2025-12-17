Für den Gastgeber Haldensleber SC endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Zorbau am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Haldensleben/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der Haldensleber SC und der SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Lucas Krüger (Haldensleber SC) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte zweimal Gelb (28.). Die Haldensleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Pascal Thieke der Torschütze (67.).

67. Minute: Haldensleber SC führt mit zwei Toren

Zorbau lag 2:0 zurück. In Minute 75 jedoch wendete sich das Blatt: Branden Garrett Stelmak startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Max Stadler wurde für Pascal Thieke eingesetzt und Denny Hevekerl für Hannes Ebel. Auf der Gastseite verließ Tom Seidel für Bacari Jose Malu den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Bacari Jose Malu, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Zorbauer zu erreichen (89.). In Spielminute 93 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Blau-Weiß Zorbau

Haldensleber SC: Switala – Thieke (77. Stadler), Hüttl, Zimmermann, Krüger, Girke, Von Ameln, B. Ebel (58. Sengewald), Hebekerl (62. Wille), H. Ebel (85. Hevekerl), Schunaew

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Souvatzoglou, Maier (46. Beer), Seidel (82. Jose Malu), Tsipi, Sothen (46. Stelmak), De Pinho Gomes, Strauchmann, Omerovic, Neuhaus (73. Bisultanov), Neuhaus

Tore: 1:0 Lucas Krüger (24.), 2:0 Pascal Thieke (67.), 2:1 Branden Garrett Stelmak (75.), 2:2 Bacari Jose Malu (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Felix Boin; Zuschauer: 40