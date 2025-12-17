Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 1:2 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Vor 80 Zuschauern hat sich das Team von Kai Uwe Ziegler mit 1:2 (0:2) gegen Halle-Ammendorf geschlagen geben müssen.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Steven Niesel für Halle-Ammendorf traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die Hallenser legten in der 32. Minute nach. Diesmal war Dominic Winkler der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SG Rot-Weiß Thalheim liegt 0:2 zurück – Minute 32

In der 59. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Luca Finn Prielipp (Thalheim) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Thalheim erzielen (89.). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Lytvyn, Jalo, Seniura, Schmökel, Prielipp, Bakkush (90. Zawada), Moroz, Ndour (65. Schinkel), Gräbe-Schmelzer (65. Sonco), Kolomiiets (46. May)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Dabel, Winkler, Piven (78. Bergmann), Hotopp, Schubert, Hoffmann (78. Piontek), Kunze, Niesel, Meyer (65. Kowalski), Agwu (65. Schmitz)

Tore: 0:1 Steven Niesel (10.), 0:2 Dominic Winkler (32.), 1:2 Luca Finn Prielipp (89.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Emilio Pepe Krauße, Steffen Look; Zuschauer: 80