Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber Dessauer SV 97 I gegen den SV Allemannia 08 Jessen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem Dessauer SV 97 I und dem SV Allemannia 08 Jessen mit einem Remis.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Julian Bittner für Dessau traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

1:1 Ausgleich im Spiel Dessauer SV 97 I gegen SV Allemannia 08 Jessen – 22. Minute

Schon vier Minuten darauf konnte Michel Nick Wedmann (Jessen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Jessen erlangen (22.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Allemannia 08 Jessen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Zabel, Bittner (69. Abaszada), Markert, Schlichting, Rupprecht, Eckersberg, Apel, Walzer, Malende, Merkel

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Michlick (69. Sachse), Winter, Alalawi, Michalke (79. Dietel), Olexy, Quinque, Weidmann, Michlick, Heinze (89. Böhme), Wedmann (87. Peinl)

Tore: 1:0 Julian Bittner (18.), 1:1 Michel Nick Wedmann (22.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luis Meyer; Zuschauer: 65