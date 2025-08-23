Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem TuS Kochstedt und dem Dessauer SV 97 I mit einem Remis.

Eric Landgraf (TuS Kochstedt) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

1:1 Ausgleich im Spiel TuS Kochstedt gegen Dessauer SV 97 I – 57. Minute

Das rettende Tor für den Dessauer SV 97 I fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Paul Apel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (57.). Die Dessauer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Landgraf (46. Hein), Krüger, Buschmann (67. Krieg), Friedrich, Streuber (54. Böhme), Richter, Zuchowski (79. Täubrecht), Strokosch, Rüdiger (85. Denell), Hensen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Abdulkarim, Bittner, Markert, Von Klöden, Jornitz (63. Schlichting), Merkel, Rupprecht (63. Eckersberg), Apel, Malende, Akbari (82. Dieckow)

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100