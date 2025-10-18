Der FC Stahl Aken hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den TuS Kochstedt mit 2:5 (2:2).

Niederlage vor heimischem Publikum: FC Stahl Aken muss 2:5 gegen TuS Kochstedt hinnehmen

Aken/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der FC Stahl Aken und der TuS Kochstedt am Samstag 2:5 (2:2) getrennt.

In Minute 13 schoss Andy Dreßler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Akener konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Christopher Hein der Torschütze (15.).

1:1 für FC Stahl Aken und TuS Kochstedt – 15. Minute

Tor Nummer drei schoss Christian Lippert für Aken (31.). Es blieb spannend. Christopher Hein (Kochstedt) traf in Minute 38. Eric Landgraf traf für Kochstedt (51). Noah Samuel Hensen traf für Kochstedt (54). Spielstand 4:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Darvin Francis Hajowsky, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:5 zu erweitern (57.). Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – TuS Kochstedt

FC Stahl Aken: Schulz – Abdul Awali, Rehsack, Knauth, Lippert (76. Kutscher), Dreßler (87. Mazurkevych), Rzeznitzeck (71. Teichmann), Müller, Mrachacz, Ufer, Hellmer

TuS Kochstedt: Jeßwein – Landgraf (87. Starke), Ihbe, Krüger, Hein (90. Streit), Ziemba (46. Hensen), Karbath (72. Denell), Strokosch, Hajowsky, Streuber, Richter

Tore: 1:0 Andy Dreßler (13.), 1:1 Christopher Hein (15.), 2:1 Christian Lippert (31.), 2:2 Christopher Hein (38.), 2:3 Eric Landgraf (51.), 2:4 Noah Samuel Hensen (54.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (57.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 44