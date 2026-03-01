Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den VFC Plauen am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der VFC Plauen ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Marius Ihbe (SG Union Sandersdorf) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Sandersdorfer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tyron Profis der Torschütze (36.).

In der 60. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Sandersdorfs Samyr Farkas konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VFC Plauen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 87 lenkte Farkas den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VFC Plauen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Scheibe (81. Nakano), Walter, Hamella, Schnabel, Mehnert (90. Jauck), Sponholz, Exner (71. Farkas), Brunner, Seifert, Ihbe

VFC Plauen: Schulze – Kämpfer (63. Burdusudis), Profis, Hussain (63. Eichie), Michalek, Tavares Ganime Bastos, De Moura Beal, Wagner (79. Glaser), Martynets, Winter, Schubert

Tore: 1:0 Marius Ihbe (26.), 1:1 Tyron Profis (36.), 2:1 Samyr Farkas (72.), 2:2 Samyr Farkas (87.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Paul Drößler, Johannes Drößler; Zuschauer: 125