Einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt fuhr die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Levi Räke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Nick Schmidt den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

46. Minute SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Maddox Liam Kegel den Ball über die Torlinie bugsierte (83.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Oscherslebener aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Busch, Munzke, Knochen, Schipp, Riemenschneider, L. Abel, Festerling, R. F. Abel, F. C. Schmidt, Mai

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Manegold, Okunowski, Räke, Wolff, Ilse, Herbst, Jülich, Kegel, Abraham Maketh, Fischer

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25