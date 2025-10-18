Kein Punktgewinn für SV 1922 Pouch-Rösa: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (2:3) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hinnehmen.

Muldestausee/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:3). Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Pouch-Rösa eine Niederlage gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II schlucken. 2:3 (2:3) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Kai Strobel ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Muldestauseern eine unverhoffte Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ronaldinho Francisco Robalo den Ball ins Netz (27.).

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. fünf Minuten später legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Pötzsch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (40.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Ersed, Robalo (87. Wittig), Synovyd, Kunyk, Wittek (61. Hänisch), Rocktäschel, Richter (76. Camara), Shaba (61. Schubert), Hulovych, Quilitzsch

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Csehil (71. König), Riediger, Pötzsch, Eberhard, Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Schneidewind, Nelles (81. Cil), Strobel, Pabstmann (76. Kirchhoff), Chebbah (84. Csehil)

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55